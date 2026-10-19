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19.10.2026 09:28:15
Minuszeichen in Zürich: SLI verbucht zum Start Verluste
Der SLI bewegt sich am Montag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Um 09:11 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0.41 Prozent auf 2’297.33 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.424 Prozent schwächer bei 2’297.01 Punkten in den Handel, nach 2’306.78 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’296.98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’300.67 Punkten.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 2’215.38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 2’298.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’035.68 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.80 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 0.28 Prozent auf 86.52 CHF), VAT (+ 0.26 Prozent auf 610.40 CHF), Schindler (+ 0.22 Prozent auf 269.40 CHF), Givaudan (+ 0.20 Prozent auf 3’923.00 CHF) und Swiss Re (+ 0.17 Prozent auf 150.25 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Lindt (-1.37 Prozent auf 8’305.00 CHF), UBS (-1.24 Prozent auf 39.14 CHF), Julius Bär (-1.18 Prozent auf 70.06 CHF), Kühne + Nagel International (-1.04 Prozent auf 229.40 CHF) und Galderma (-0.97 Prozent auf 174.35 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 137’728 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 326.266 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.43 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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