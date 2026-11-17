Der SLI fällt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1.02 Prozent auf 2’406.94 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.341 Prozent auf 2’423.48 Punkte an der Kurstafel, nach 2’431.78 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’425.82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2’402.32 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 2’306.78 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 2’304.26 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 2’038.21 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 11.90 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’443.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 0.57 Prozent auf 533.00 CHF), Amrize (+ 0.56 Prozent auf 34.13 CHF), Richemont (-0.03 Prozent auf 173.90 CHF), Lindt (-0.12 Prozent auf 8’570.00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.34 Prozent auf 233.60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil UBS (-1.91 Prozent auf 39.64 CHF), Novartis (-1.69 Prozent auf 133.46 CHF), Swiss Life (-1.63 Prozent auf 977.60 CHF), Logitech (-1.52 Prozent auf 82.90 CHF) und Galderma (-1.52 Prozent auf 188.10 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’851’590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 348.470 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.71 zu Buche schlagen. Mit 7.05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch