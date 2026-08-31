Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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31.08.2026 17:58:02
Minuszeichen in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Minus
Der SLI bewegte sich am Abend im Minus.
Schlussendlich verlor der SLI im SIX-Handel 0.81 Prozent auf 2’293.29 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.224 Prozent auf 2’306.86 Punkte an der Kurstafel, nach 2’312.04 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’292.26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’312.75 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’289.83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2’160.78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 2’006.14 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.62 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Alcon (+ 1.14 Prozent auf 58.56 CHF), Straumann (+ 0.75 Prozent auf 93.90 CHF), Lindt (+ 0.46 Prozent auf 8’755.00 CHF), Nestlé (+ 0.25 Prozent auf 78.82 CHF) und Helvetia Baloise (-0.19 Prozent auf 214.40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Holcim (-2.71 Prozent auf 71.04 CHF), Partners Group (-2.22 Prozent auf 732.80 CHF), Kühne + Nagel International (-1.86 Prozent auf 215.80 CHF), Galderma (-1.78 Prozent auf 167.90 CHF) und Roche (-1.64 Prozent auf 352.80 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4’524’771 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304.414 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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