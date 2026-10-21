Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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21.10.2026 09:28:13
Minuszeichen in Zürich: SLI fällt zum Start zurück
Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am dritten Tag der Woche wieder ab.
Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.19 Prozent schwächer bei 2’311.83 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.009 Prozent auf 2’316.51 Punkte an der Kurstafel, nach 2’316.31 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’311.32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’317.36 Zählern.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0.645 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, lag der SLI noch bei 2’243.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der SLI bei 2’285.77 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Stand von 2’040.70 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.48 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 2.00 Prozent auf 612.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.18 Prozent auf 71.80 CHF), Logitech (+ 0.43) Prozent auf 89.36 CHF), Helvetia Baloise (+ 0.37 Prozent auf 215.40 CHF) und Sandoz (+ 0.36 Prozent auf 77.40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Partners Group (-1.47 Prozent auf 602.40 CHF), Sika (-1.08 Prozent auf 182.50 CHF), Holcim (-1.05 Prozent auf 64.24 CHF), Swisscom (-0.97 Prozent auf 663.00 CHF) und Lindt (-0.83 Prozent auf 8’400.00 CHF).
SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 206’840 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 326.511 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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