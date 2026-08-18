Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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18.08.2026 09:28:11
Minuszeichen in Zürich: SLI fällt zum Handelsstart
Heutiger Marktbericht zum SLI.
Am Dienstag sinkt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.14 Prozent auf 2’300.98 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.246 Prozent auf 2’298.59 Punkte an der Kurstafel, nach 2’304.26 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2’302.97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2’298.59 Punkten.
SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’298.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’107.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1’998.99 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.97 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Roche (+ 0.90 Prozent auf 359.30 CHF), Sonova (+ 0.67 Prozent auf 240.60 CHF), Swisscom (+ 0.63 Prozent auf 637.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.23 Prozent auf 214.30 CHF) und Novartis (+ 0.23 Prozent auf 123.68 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-2.27 Prozent auf 629.40 CHF), Sandoz (-2.08 Prozent auf 73.34 CHF), Galderma (-1.39 Prozent auf 166.85 CHF), Straumann (-0.85 Prozent auf 99.60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.75 Prozent auf 82.38 CHF).
SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 148’622 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 300.813 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.48 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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