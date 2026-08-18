Minuszeichen in Zürich: SLI am Dienstagnachmittag mit Abgaben

Am Dienstag geht es im SLI um 15:40 Uhr via SIX um 0.25 Prozent auf 2’298.60 Punkte nach unten. In den Handel ging der SLI 0.246 Prozent leichter bei 2’298.59 Punkten, nach 2’304.26 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’302.97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’290.29 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2’298.35 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 2’107.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, notierte der SLI bei 1’998.99 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.86 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Alcon (+ 1.73 Prozent auf 59.90 CHF), Novartis (+ 1.56 Prozent auf 125.32 CHF), Roche (+ 1.15 Prozent auf 360.20 CHF), Sonova (+ 0.92 Prozent auf 241.20 CHF) und Swiss Re (+ 0.71 Prozent auf 141.45 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-3.29 Prozent auf 622.80 CHF), Amrize (-3.17 Prozent auf 36.07 CHF), Holcim (-2.64 Prozent auf 69.44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.53 Prozent auf 80.90 CHF) und Sandoz (-1.98 Prozent auf 73.42 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 1’224’319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 300.813 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.48 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch