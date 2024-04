Minuszeichen in Zürich: Das macht der SMI aktuell

Der SMI fällt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0.47 Prozent auf 11’415.47 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.231 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.163 Prozent schwächer bei 11’450.40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 11’469.15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11’415.47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11’459.47 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0.974 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, mit 11’651.99 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, wurde der SMI auf 11’196.82 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, notierte der SMI bei 11’467.20 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 2.20 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11’799.91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11’064.90 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1.40 Prozent auf 72.64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.15 Prozent auf 44.98 CHF), Holcim (+ 0.94 Prozent auf 79.54 CHF), Sika (+ 0.85 Prozent auf 259.90 CHF) und Richemont (+ 0.81 Prozent auf 130.40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Roche (-3.57 Prozent auf 221.50 CHF), UBS (-2.72 Prozent auf 25.07 CHF), Zurich Insurance (-1.37 Prozent auf 447.60 CHF), Swiss Life (-0.86 Prozent auf 621.60 CHF) und Alcon (-0.84 Prozent auf 73.16 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 5’009’509 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 251.351 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.77 Prozent an der Spitze im Index.

