ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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25.11.2026 12:26:20
Minuszeichen in Wien: So steht der ATX Prime am Mittwochmittag
Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.
Am Mittwoch verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 1.11 Prozent auf 3’018.47 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.013 Prozent auf 3’052.66 Punkte an der Kurstafel, nach 3’052.27 Punkten am Vortag.
Bei 3’011.85 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3’055.44 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0.891 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 3’081.43 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 3’282.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’459.32 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.55 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Punkten.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 5.54 Prozent auf 4.00 EUR), Wienerberger (+ 4.33 Prozent auf 15.66 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.97 Prozent auf 98.50 EUR), AMAG (+ 1.82 Prozent auf 33.60 EUR) und Rosenbauer (+ 1.53 Prozent auf 53.20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Raiffeisen (-2.76 Prozent auf 56.45 EUR), UBM Development (-2.57 Prozent auf 13.25 EUR), BAWAG (-2.49 Prozent auf 156.80 EUR), OMV (-2.20 Prozent auf 66.60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2.16 Prozent auf 3.17 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 166’247 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 43.235 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf
Die OMV-Aktie präsentiert mit 6.55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7.18 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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