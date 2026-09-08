Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|ATX-Performance im Fokus
|
08.09.2026 12:26:22
Minuszeichen in Wien: So entwickelt sich der ATX mittags
ATX-Handel heute.
Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.61 Prozent tiefer bei 6’863.54 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 193.102 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.008 Prozent leichter bei 6’904.78 Punkten in den Handel, nach 6’905.36 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 6’907.41 Punkte, das Tagestief hingegen 6’812.80 Zähler.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 6’652.73 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6’005.89 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 4’646.82 Punkten auf.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 28.25 Prozent zu. Bei 6’910.60 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell EVN (+ 1.73 Prozent auf 29.40 EUR), Verbund (+ 1.09 Prozent auf 60.50 EUR), Andritz (+ 0.60 Prozent auf 84.30 EUR), Raiffeisen (+ 0.39 Prozent auf 64.00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0.33 Prozent auf 30.20 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-5.25 Prozent auf 166.20 EUR), Vienna Insurance (-1.89 Prozent auf 72.80 EUR), UNIQA Insurance (-1.30 Prozent auf 18.22 EUR), Erste Group Bank (-1.28 Prozent auf 123.00 EUR) und voestalpine (-1.23 Prozent auf 46.54 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 77’044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 48.129 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der ATX-Mitglieder
Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu voestalpine AG
|
15:58
|Börse Wien in Rot: ATX gibt nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Wien: So entwickelt sich der ATX mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Wien: ATX verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
07.09.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Zuversicht in Wien: ATX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse Wien in Grün: ATX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime schlussendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu voestalpine AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’866.44
|-0.56%
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.