Minuszeichen in Wien: So entwickelt sich der ATX mittags

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.61 Prozent tiefer bei 6’863.54 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 193.102 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.008 Prozent leichter bei 6’904.78 Punkten in den Handel, nach 6’905.36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6’907.41 Punkte, das Tagestief hingegen 6’812.80 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 6’652.73 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6’005.89 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 4’646.82 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 28.25 Prozent zu. Bei 6’910.60 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell EVN (+ 1.73 Prozent auf 29.40 EUR), Verbund (+ 1.09 Prozent auf 60.50 EUR), Andritz (+ 0.60 Prozent auf 84.30 EUR), Raiffeisen (+ 0.39 Prozent auf 64.00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0.33 Prozent auf 30.20 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-5.25 Prozent auf 166.20 EUR), Vienna Insurance (-1.89 Prozent auf 72.80 EUR), UNIQA Insurance (-1.30 Prozent auf 18.22 EUR), Erste Group Bank (-1.28 Prozent auf 123.00 EUR) und voestalpine (-1.23 Prozent auf 46.54 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 77’044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 48.129 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch