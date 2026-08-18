Minuszeichen in Wien: So entwickelt sich der ATX mittags

Am Dienstag geht es im ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0.37 Prozent auf 6’676.90 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 187.776 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’699.36 Zählern und damit 0.035 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’701.69 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’637.92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’711.41 Punkten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 6’364.91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der ATX mit 5’874.59 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4’779.38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 24.76 Prozent nach oben. Bei 6’780.42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit OMV (+ 1.51 Prozent auf 67.10 EUR), DO (+ 0.96 Prozent auf 209.50 EUR), Vienna Insurance (+ 0.87 Prozent auf 69.90 EUR), voestalpine (+ 0.84 Prozent auf 45.64 EUR) und EVN (+ 0.72 Prozent auf 28.10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-7.72 Prozent auf 160.20 EUR), Andritz (-1.11 Prozent auf 80.00 EUR), Wienerberger (-0.55 Prozent auf 19.97 EUR), Erste Group Bank (-0.49 Prozent auf 121.70 EUR) und STRABAG SE (-0.48 Prozent auf 83.30 EUR).

Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 213’509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.624 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch