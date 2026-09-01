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Wiener Börse-Handel im Blick 01.09.2026 17:58:15

Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der Handel in Wien verlief am zweiten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

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Am Dienstag beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.15 Prozent) bei 6’758.19 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 190.950 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.020 Prozent auf 6’769.56 Punkte an der Kurstafel, nach 6’768.24 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6’721.67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’805.06 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der ATX bei 6’457.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, stand der ATX noch bei 6’075.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, stand der ATX noch bei 4’647.20 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 26.28 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6’845.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 2.04 Prozent auf 69.90 EUR), Erste Group Bank (+ 1.24 Prozent auf 122.80 EUR), Verbund (+ 1.10 Prozent auf 59.95 EUR), Lenzing (+ 0.87 Prozent auf 23.10 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.57 Prozent auf 17.70 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil PORR (-3.76 Prozent auf 35.85 EUR), AT S (AT&S) (-3.66 Prozent auf 147.60 EUR), Wienerberger (-1.79 Prozent auf 19.25 EUR), CA Immobilien (-1.72 Prozent auf 22.90 EUR) und Vienna Insurance (-1.52 Prozent auf 71.10 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 439’600 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 48.013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.65 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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