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Index-Performance im Fokus 15.10.2026 17:58:18

Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich letztendlich schwächer

Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich letztendlich schwächer

Der ATX gab sich am vierten Tag der Woche schwächer.

voestalpine
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Am Donnerstag notierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 1.67 Prozent leichter bei 6’508.55 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 188.843 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.033 Prozent schwächer bei 6’616.92 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’619.12 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’616.92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6’475.61 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0.559 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der ATX bei 6’746.53 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der ATX auf 6’471.55 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4’675.42 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21.62 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 3.75 Prozent auf 69.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.89 Prozent auf 17.22 EUR), Wienerberger (+ 1.80 Prozent auf 15.85 EUR), DO (+ 1.75 Prozent auf 198.20 EUR) und voestalpine (+ 0.77 Prozent auf 44.50 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-11.94 Prozent auf 177.00 EUR), Verbund (-2.64 Prozent auf 64.65 EUR), Andritz (-2.43 Prozent auf 80.20 EUR), Erste Group Bank (-1.80 Prozent auf 109.30 EUR) und Lenzing (-1.62 Prozent auf 10.94 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 624’507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43.118 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.19 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6.53 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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