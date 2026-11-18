ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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18.11.2026 17:58:12
Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich letztendlich schwächer
Letztendlich zogen sich die Anleger in Wien zurück.
Am Mittwoch ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1.86 Prozent auf 3’138.13 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.004 Prozent auf 3’197.59 Punkte an der Kurstafel, nach 3’197.72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’210.82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’138.04 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 3.78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’219.68 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Stand von 3’268.68 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der ATX Prime noch bei 2’347.40 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18.06 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Kapsch TrafficCom (+ 4.18 Prozent auf 3.49 EUR), FACC (+ 3.91 Prozent auf 14.36 EUR), Frequentis (+ 3.21 Prozent auf 67.60 EUR), Semperit (+ 2.29 Prozent auf 15.65 EUR) und CA Immobilien (+ 1.20 Prozent auf 21.15 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Rosenbauer (-3.37 Prozent auf 51.60 EUR), BAWAG (-3.27 Prozent auf 162.60 EUR), Erste Group Bank (-3.04 Prozent auf 111.50 EUR), OMV (-2.97 Prozent auf 70.35 EUR) und Wienerberger (-2.57 Prozent auf 15.91 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 369’088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45.488 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6.69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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