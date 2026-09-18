Minuszeichen in Wien: ATX Prime verliert zum Start des Freitagshandels

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.11 Prozent tiefer bei 3’362.51 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.018 Prozent auf 3’365.70 Punkte an der Kurstafel, nach 3’366.31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3’357.07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’370.41 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0.539 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’268.68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’211.12 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’313.77 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 26.50 Prozent zu Buche. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’392.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Semperit (+ 2.27 Prozent auf 18.00 EUR), Raiffeisen (+ 2.13 Prozent auf 62.25 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.96 Prozent auf 168.80 EUR), FACC (+ 0.91 Prozent auf 15.60 EUR) und Palfinger (+ 0.49 Prozent auf 30.60 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Polytec (-1.85 Prozent auf 4.77 EUR), AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), PORR (-1.50 Prozent auf 36.00 EUR), Wienerberger (-1.23 Prozent auf 17.71 EUR) und Flughafen Wien (-1.12 Prozent auf 52.80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 33’715 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 45.915 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch