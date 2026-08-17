Minuszeichen in Wien: ATX Prime verliert

Um 12:08 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.32 Prozent tiefer bei 3’305.71 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.002 Prozent auf 3’316.41 Punkte an der Kurstafel, nach 3’316.35 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’304.32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3’325.99 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’136.85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’898.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Wert von 2’419.37 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24.36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 3.67 Prozent auf 62.20 EUR), Semperit (+ 2.22 Prozent auf 16.15 EUR), Polytec (+ 1.60 Prozent auf 5.08 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.03 Prozent auf 29.30 EUR) und Verbund (+ 0.89 Prozent auf 56.90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wienerberger (-1.83 Prozent auf 20.36 EUR), Telekom Austria (-1.37 Prozent auf 10.06 EUR), Vienna Insurance (-1.29 Prozent auf 68.80 EUR), PORR (-1.28 Prozent auf 38.45 EUR) und CA Immobilien (-1.26 Prozent auf 23.55 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 120’831 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47.624 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch