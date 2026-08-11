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11.08.2026 12:26:13
Minuszeichen in Wien: ATX Prime sackt mittags ab
Das macht der ATX Prime am Dienstag.
Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.42 Prozent leichter bei 3’263.17 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.001 Prozent fester bei 3’276.99 Punkten, nach 3’276.95 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’256.76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’284.41 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 3’189.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2’935.32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, stand der ATX Prime bei 2’360.24 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 22.76 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Zähler.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 3.49 Prozent auf 77.00 EUR), Österreichische Post (+ 1.96 Prozent auf 31.20 EUR), Telekom Austria (+ 1.58 Prozent auf 10.26 EUR), OMV (+ 1.40 Prozent auf 65.25 EUR) und Lenzing (+ 1.05 Prozent auf 23.95 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Rosenbauer (-2.19 Prozent auf 62.40 EUR), Raiffeisen (-1.86 Prozent auf 60.80 EUR), Wolford (-1.67 Prozent auf 2.36 EUR), UNIQA Insurance (-1.63 Prozent auf 18.06 EUR) und Vienna Insurance (-1.42 Prozent auf 69.40 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 134’107 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 46.614 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.28 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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