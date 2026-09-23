Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’931 -0.2%  SPI 19’757 -0.2%  Dow 51’687 -0.3%  DAX 25’423 -0.6%  Euro 0.9397 0.0%  EStoxx50 6’304 -0.3%  Gold 4’292 -1.5%  Bitcoin 69’791 -1.3%  Dollar 0.8245 0.5%  Öl 101.2 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Zurich Insurance-Aktie
Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten
Airbnb-Aktie tiefer: Basler Grosser Rat will Registrierungspflicht für Airbnb-Wohnungen
Nach AMD-Rekord: Diese Aktien sind die nächsten Billionen-Kandidaten
Novo Nordisk-Aktie bald direkt an der NYSE gelistet? CEO Doustdar sieht Vorteile
Suche...

Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 23.09.2026 15:58:23

Minuszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags mit Abgaben

Minuszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags mit Abgaben

Kaum bewegt zeigt sich der ATX Prime heute.

Erste Group Bank
114.14 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0.13 Prozent auf 3’383.67 Punkte nach unten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0.011 Prozent höher bei 3’388.51 Punkten, nach 3’388.14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3’434.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’379.56 Punkten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1.64 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 3’261.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’218.32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’319.26 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 27.29 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’434.00 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 3.19 Prozent auf 25.90 EUR), Raiffeisen (+ 2.84 Prozent auf 65.10 EUR), UBM Development (+ 1.18 Prozent auf 17.10 EUR), Erste Group Bank (+ 1.08 Prozent auf 122.10 EUR) und Verbund (+ 0.81 Prozent auf 62.60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil PORR (-7.54 Prozent auf 32.50 EUR), AT S (AT&S) (-2.91 Prozent auf 200.50 EUR), Wienerberger (-2.76 Prozent auf 17.61 EUR), STRABAG SE (-1.86 Prozent auf 105.40 EUR) und AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die PORR-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 252’490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.352 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten