Minuszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags mit Abgaben

Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0.13 Prozent auf 3’383.67 Punkte nach unten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0.011 Prozent höher bei 3’388.51 Punkten, nach 3’388.14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3’434.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’379.56 Punkten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1.64 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 3’261.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’218.32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’319.26 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 27.29 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’434.00 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 3.19 Prozent auf 25.90 EUR), Raiffeisen (+ 2.84 Prozent auf 65.10 EUR), UBM Development (+ 1.18 Prozent auf 17.10 EUR), Erste Group Bank (+ 1.08 Prozent auf 122.10 EUR) und Verbund (+ 0.81 Prozent auf 62.60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil PORR (-7.54 Prozent auf 32.50 EUR), AT S (AT&S) (-2.91 Prozent auf 200.50 EUR), Wienerberger (-2.76 Prozent auf 17.61 EUR), STRABAG SE (-1.86 Prozent auf 105.40 EUR) und AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die PORR-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 252’490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.352 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch