Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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24.09.2026 09:30:28
Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt zum Start des Donnerstagshandels
Der ATX Prime setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Am Donnerstag gibt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0.34 Prozent auf 3’371.06 Punkte nach. Zuvor eröffnete der Index bei 3’382.60 Zählern und damit 0.000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3’382.60 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’359.95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’382.60 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 1.26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’254.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’179.50 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 2’314.75 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 26.82 Prozent. Bei 3’434.00 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AMAG (+ 1.49 Prozent auf 27.20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1.22 Prozent auf 4.15 EUR), Flughafen Wien (+ 0.38 Prozent auf 53.00 EUR), CPI Europe (+ 0.26 Prozent auf 15.28 EUR) und CA Immobilien (+ 0.22 Prozent auf 22.55 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Schoeller-Bleckmann (-1.69 Prozent auf 29.15 EUR), UBM Development (-1.18 Prozent auf 16.80 EUR), STRABAG SE (-1.14 Prozent auf 104.20 EUR), PORR (-1.08 Prozent auf 32.05 EUR) und AT S (AT&S) (-0.98 Prozent auf 203.00 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13’646 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46.925 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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