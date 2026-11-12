Minuszeichen in Wien: ATX notiert letztendlich im Minus

Zum Handelsende bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0.79 Prozent leichter bei 6’685.89 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 193.234 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.022 Prozent auf 6’737.36 Punkte an der Kurstafel, nach 6’738.85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 6’765.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’684.55 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 3.90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’609.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, notierte der ATX bei 6’710.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der ATX auf 4’931.68 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 24.93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 4.00 Prozent auf 234.00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.50 Prozent auf 74.50 EUR), OMV (+ 1.11 Prozent auf 72.85 EUR), Vienna Insurance (+ 1.04 Prozent auf 77.60 EUR) und Verbund (+ 0.55 Prozent auf 73.45 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Wienerberger (-4.77 Prozent auf 16.38 EUR), AT S (AT&S) (-3.49 Prozent auf 121.80 EUR), STRABAG SE (-2.72 Prozent auf 107.20 EUR), Raiffeisen (-1.79 Prozent auf 63.05 EUR) und voestalpine (-1.51 Prozent auf 37.80 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 789’305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45.721 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.75 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch