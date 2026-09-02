Minuszeichen in Wien: ATX notiert im Minus

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.53 Prozent tiefer bei 6’722.47 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 190.258 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’758.06 Zählern und damit 0.002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’758.19 Punkte).

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6’713.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’793.75 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 0.942 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der ATX mit 6’457.92 Punkten gehandelt. Der ATX stand vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 6’140.00 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 4’592.65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 25.61 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6’845.42 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 1.09 Prozent auf 23.15 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.02 Prozent auf 17.88 EUR), Vienna Insurance (+ 0.56 Prozent auf 71.50 EUR), STRABAG SE (+ 0.53 Prozent auf 94.00 EUR) und BAWAG (+ 0.17 Prozent auf 177.40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil EVN (-2.56 Prozent auf 28.50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2.56 Prozent auf 30.50 EUR), Andritz (-2.15 Prozent auf 82.00 EUR), voestalpine (-1.77 Prozent auf 44.34 EUR) und Wienerberger (-1.66 Prozent auf 18.93 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 103’676 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.119 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch