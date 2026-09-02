Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’355 0.1%  SPI 20’163 0.1%  Dow 53’074 0.6%  DAX 25’826 -0.6%  Euro 1 0.2%  EStoxx50 6’355 -0.2%  Gold 4’384 1.3%  Bitcoin 62’607 -0.5%  Dollar 0.8126 0.1%  Öl 94 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 3 Jahren eingefahren
S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of America von vor 5 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...

voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX aktuell 02.09.2026 12:26:20

Minuszeichen in Wien: ATX notiert im Minus

Minuszeichen in Wien: ATX notiert im Minus

So bewegt sich der ATX mittags.

voestalpine
42.13 CHF -0.52%
Kaufen Verkaufen

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.53 Prozent tiefer bei 6’722.47 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 190.258 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’758.06 Zählern und damit 0.002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’758.19 Punkte).

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6’713.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’793.75 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 0.942 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der ATX mit 6’457.92 Punkten gehandelt. Der ATX stand vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 6’140.00 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 4’592.65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 25.61 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6’845.42 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 1.09 Prozent auf 23.15 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.02 Prozent auf 17.88 EUR), Vienna Insurance (+ 0.56 Prozent auf 71.50 EUR), STRABAG SE (+ 0.53 Prozent auf 94.00 EUR) und BAWAG (+ 0.17 Prozent auf 177.40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil EVN (-2.56 Prozent auf 28.50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2.56 Prozent auf 30.50 EUR), Andritz (-2.15 Prozent auf 82.00 EUR), voestalpine (-1.77 Prozent auf 44.34 EUR) und Wienerberger (-1.66 Prozent auf 18.93 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 103’676 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.119 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BAWAG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten