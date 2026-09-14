Minuszeichen in Wien: ATX notiert am Montagmittag im Minus

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1.61 Prozent schwächer bei 6’774.13 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 194.379 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.056 Prozent höher bei 6’889.11 Punkten, nach 6’885.23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’756.89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’891.23 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der ATX wies vor einem Monat, am 14.08.2026, einen Wert von 6’733.16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’258.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4’647.99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 26.58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’914.35 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit UNIQA Insurance (+ 1.32 Prozent auf 18.40 EUR), CA Immobilien (+ 0.66 Prozent auf 22.85 EUR), Vienna Insurance (+ 0.56 Prozent auf 72.00 EUR), STRABAG SE (+ 0.38 Prozent auf 106.60 EUR) und Österreichische Post (+ 0.32 Prozent auf 31.55 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-9.62 Prozent auf 150.40 EUR), Lenzing (-3.41 Prozent auf 21.25 EUR), Raiffeisen (-2.78 Prozent auf 64.65 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2.47 Prozent auf 29.60 EUR) und EVN (-2.38 Prozent auf 28.75 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 217’593 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.391 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch