ATX 998663 / AT0000999982
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06.11.2026 15:58:16
Minuszeichen in Wien: ATX nachmittags mit Abgaben
Der ATX verliert aktuell an Wert.
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.80 Prozent schwächer bei 6’459.18 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 188.392 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.076 Prozent schwächer bei 6’506.47 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’511.40 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6’532.16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’416.85 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0.617 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’792.23 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 6’744.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’767.33 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 20.69 Prozent. 7’043.27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell BAWAG (+ 0.74 Prozent auf 163.80 EUR), Erste Group Bank (+ 0.44 Prozent auf 112.90 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.36 Prozent auf 110.60 EUR), EVN (+ 0.00 Prozent auf 30.65 EUR) und DO (+ 0.00 Prozent auf 214.00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Verbund (-3.65 Prozent auf 72.60 EUR), voestalpine (-2.69 Prozent auf 40.46 EUR), OMV (-2.68 Prozent auf 70.80 EUR), Wienerberger (-2.42 Prozent auf 17.34 EUR) und Lenzing (-2.28 Prozent auf 12.02 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 315’432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43.079 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Mit 6.67 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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