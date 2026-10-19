Minuszeichen in Wien: ATX liegt zum Handelsstart im Minus

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.95 Prozent tiefer bei 6’494.87 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 187.261 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.006 Prozent auf 6’556.91 Punkte an der Kurstafel, nach 6’557.32 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’485.90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6’557.44 Einheiten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 6’798.18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6’364.91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4’578.37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 21.36 Prozent. Bei 7’043.27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Palfinger (+ 0.73 Prozent auf 27.45 EUR), OMV (+ 0.47 Prozent auf 74.10 EUR), CA Immobilien (+ 0.46 Prozent auf 21.75 EUR), Verbund (+ 0.22 Prozent auf 66.85 EUR) und Wienerberger (+ 0.12 Prozent auf 16.06 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil BAWAG (-2.32 Prozent auf 164.40 EUR), Raiffeisen (-1.66 Prozent auf 56.15 EUR), STRABAG SE (-1.48 Prozent auf 99.90 EUR), AT S (AT&S) (-1.38 Prozent auf 171.80 EUR) und Andritz (-1.36 Prozent auf 80.00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 22’142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42.768 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.22 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch