Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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29.09.2026 12:26:40
Minuszeichen in Wien: ATX liegt am Dienstagmittag im Minus
Der ATX erleidet derzeit Verluste.
Um 12:08 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.22 Prozent auf 6’996.79 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 196.480 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.008 Prozent auf 7’011.54 Punkte an der Kurstafel, nach 7’012.13 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’030.56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’967.14 Punkten.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6’786.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, lag der ATX noch bei 6’351.75 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 29.09.2025, mit 4’646.29 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 30.74 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7’043.27 Punkte. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5.30 Prozent auf 208.50 EUR), DO (+ 1.38 Prozent auf 191.00 EUR), Palfinger (+ 1.01 Prozent auf 30.15 EUR), EVN (+ 0.70 Prozent auf 28.65 EUR) und Wienerberger (+ 0.62 Prozent auf 17.78 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil OMV (-1.51 Prozent auf 71.95 EUR), STRABAG SE (-1.32 Prozent auf 104.80 EUR), Erste Group Bank (-1.27 Prozent auf 124.80 EUR), voestalpine (-1.17 Prozent auf 45.70 EUR) und Lenzing (-0.97 Prozent auf 20.40 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 93’564 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47.818 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.58 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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