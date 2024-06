Minuszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittag leichter

Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext um 0.58 Prozent auf 7’584.80 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.360 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.150 Prozent auf 7’617.35 Punkte an der Kurstafel, nach 7’628.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’581.71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’626.13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 0.607 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’167.50 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 19.03.2024, einen Stand von 8’201.05 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.06.2023, den Wert von 7’314.05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0.716 Prozent aufwärts. Bei 8’259.19 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’281.10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im CAC 40 befinden sich derzeit Vivendi (+ 1.00 Prozent auf 9.85 EUR), Stellantis (+ 0.59 Prozent auf 19.14 EUR), Crédit Agricole (+ 0.35 Prozent auf 13.04 EUR), Carrefour (+ 0.30 Prozent auf 13.98 EUR) und Engie (ex GDF Suez) (+ 0.11 Prozent auf 13.29 EUR). Am anderen Ende der CAC 40-Liste stehen hingegen STMicroelectronics (-1.89 Prozent auf 39.32 EUR), LOréal (-1.47 Prozent auf 433.25 EUR), Kering (-1.07 Prozent auf 307.50 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0.87 Prozent auf 704.00 EUR) und Société Générale (Societe Generale) (-0.78 Prozent auf 22.17 EUR) unter Druck.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 3’812’109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 356.983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3.76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

