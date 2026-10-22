Minuszeichen in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1.20 Prozent schwächer bei 7’826.98 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.351 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.816 Prozent auf 7’857.01 Punkte an der Kurstafel, nach 7’921.68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’859.66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’826.98 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 0.741 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der CAC 40 bei 8’154.91 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 8’437.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der CAC 40 noch bei 8’206.87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 4.49 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 47’206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 214.868 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch