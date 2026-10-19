L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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19.10.2026 12:26:31
Minuszeichen in Paris: CAC 40 notiert mittags im Minus
Der CAC 40 sinkt derzeit.
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 1.45 Prozent tiefer bei 7’841.12 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.387 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.896 Prozent schwächer bei 7’885.38 Punkten in den Montagshandel, nach 7’956.70 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 7’894.31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’840.13 Punkten lag.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 8’065.02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der CAC 40 8’338.81 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8’174.20 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4.32 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern erreicht.
CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 375’649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 216.432 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.71 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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