Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.51 Prozent tiefer bei 14’896.79 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.431 Prozent auf 14’908.26 Punkte an der Kurstafel, nach 14’972.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14’864.20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15’004.35 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, den Stand von 14’813.92 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 16.10.2023, den Wert von 13’567.98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, bei 11’079.16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0.886 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 15’063.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Corcept Therapeutics (+ 7.28 Prozent auf 24.89 USD), Ebix (+ 7.18 Prozent auf 2.32 USD), Geospace Technologies (+ 5.48 Prozent auf 14.81 USD), Rambus (+ 4.94 Prozent auf 69.23 USD) und EMCORE (+ 4.49 Prozent auf 0.58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Cutera (-12.30 Prozent auf 3.28 USD), Microvision (-7.41 Prozent auf 2.25 USD), Harvard Bioscience (-7.14 Prozent auf 4.55 USD), Sangamo Therapeutics (-6.90 Prozent auf 0.48 USD) und ANSYS (-5.96 Prozent auf 325.83 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die JetBlue Airways-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’093’918 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.643 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.58 erwartet. Die CRESUD-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 42.80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch