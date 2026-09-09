Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag

Um 20:00 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.56 Prozent auf 26’273.12 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.365 Prozent auf 26’325.06 Punkte an der Kurstafel, nach 26’421.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’366.56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’184.21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.963 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’690.62 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 25’678.82 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 21’879.49 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.07 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Akamai (+ 5.70 Prozent auf 111.63 USD), SMC (+ 4.26 Prozent auf 446.76 USD), F5 Networks (+ 4.09 Prozent auf 405.56 USD), FormFactor (+ 4.07 Prozent auf 114.33 USD) und Methanex (+ 2.60 Prozent auf 61.96 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Americas Car-Mart (-42.37 Prozent auf 1.44 USD), FreightCar America (-7.36 Prozent auf 6.80 USD), Comcast (-6.72 Prozent auf 24.56 USD), Geron (-4.97 Prozent auf 1.44 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-4.52 Prozent auf 3.49 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 20’725’175 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.769 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch