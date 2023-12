Minuszeichen in New York: So performt der Dow Jones nachmittags

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.20 Prozent leichter bei 36’173.07 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10.976 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.913 Prozent schwächer bei 35’914.45 Punkten, nach 36’245.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 36’029.69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 36’238.18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wurde der Dow Jones auf 34’061.32 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 34’837.71 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, einen Stand von 34’429.88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 9.16 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 36’264.85 Punkten. Bei 31’429.82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell 3M (+ 3.20 Prozent auf 103.05 USD), Home Depot (+ 1.55 Prozent auf 324.56 USD), Merck (+ 1.47 Prozent auf 104.98 USD), Nike (+ 1.14 Prozent auf 114.77 USD) und Travelers (+ 1.05 Prozent auf 183.89 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Salesforce (-3.49 Prozent auf 250.92 USD), Intel (-3.34 Prozent auf 42.28 USD), Microsoft (-1.60 Prozent auf 368.51 USD), Apple (-1.32 Prozent auf 188.71 USD) und Cisco (-1.15 Prozent auf 47.92 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5’423’728 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.740 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.28 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch