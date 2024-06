Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

Am Montag verbucht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0.16 Prozent auf 18’507.69 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.702 Prozent höher bei 18’666.72 Punkten, nach 18’536.65 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 18’392.57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’707.22 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 17’890.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 18’302.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 14’546.64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 11.87 Prozent. Bei 18’907.54 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Autodesk (+ 4.11 Prozent auf 209.89 USD), NVIDIA (+ 3.85 Prozent auf 1’138.57 USD), Moderna (+ 2.80 Prozent auf 146.54 USD), Biogen (+ 2.69 Prozent auf 230.99 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 2.37 Prozent auf 466.14 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Diamondback Energy (-5.32 Prozent auf 188.65 USD), Constellation Energy (-5.31 Prozent auf 205.72 USD), Baker Hughes (-4.36 Prozent auf 32.02 USD), Old Dominion Freight Line (-3.48 Prozent auf 169.15 USD) und Fastenal (-2.99 Prozent auf 64.01 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 9’797’913 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.842 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.04 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.41 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

