Minuszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.38 Prozent schwächer bei 5’247.19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 45.057 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.252 Prozent auf 5’253.70 Punkte an der Kurstafel, nach 5’266.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’259.77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’241.49 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 1.29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.04.2024, lag der S&P 500 bei 5’035.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’096.27 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 30.05.2023, einen Stand von 4’205.52 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10.63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5’341.88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit HP (+ 16.74 Prozent auf 38.29 USD), First Republic Bank (+ 12.50 Prozent auf 0.02 USD), Best Buy (+ 11.06 Prozent auf 79.85 USD), Advance Auto Parts (+ 6.35 Prozent auf 66.45 USD) und Leggett Platt (+ 4.29 Prozent auf 10.93 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen SVB Financial Group (-50.00 Prozent auf 0.05 USD), Salesforce (-20.75 Prozent auf 215.25 USD), ServiceNow (-9.13 Prozent auf 664.37 USD), Hormel Foods (-8.45 Prozent auf 31.22 USD) und Agilent Technologies (-8.23 Prozent auf 133.51 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 6’738’657 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.962 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

