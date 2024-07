Minuszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende leichter

Zum Handelsschluss bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.88 Prozent tiefer bei 5’584.54 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 47.215 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5’635.50 Zählern und damit 0.028 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’633.91 Punkte).

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’642.45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’576.53 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.212 Prozent. Vor einem Monat, am 11.06.2024, wurde der S&P 500 mit 5’375.32 Punkten gehandelt. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 11.04.2024, einen Stand von 5’199.06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.07.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’439.26 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 17.75 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5’642.45 Punkte. 4’682.11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell SVB Financial Group (+ 50.00 Prozent auf 0.03 USD), Lumen Technologies (+ 10.48 Prozent auf 1.16 USD), Hanesbrands (+ 8.23 Prozent auf 5.13 USD), Leggett Platt (+ 7.91 Prozent auf 12.14 USD) und SBA Communications REIT (A) (+ 7.52 Prozent auf 209.86 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen First Republic Bank (-40.00 Prozent auf 0.02 USD), W R Berkley (-34.33 Prozent auf 52.29 USD), Tesla (-8.44 Prozent auf 241.03 USD), Lam Research (-5.98 Prozent auf 1’059.94 USD) und NVIDIA (-5.57 Prozent auf 127.40 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 75’071’656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.237 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 600.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

