Minuszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Der S&P 500 schloss den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 5’221.42 Punkten ab. Damit sind die enthaltenen Werte 44.419 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.258 Prozent auf 5’236.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’222.68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 5’211.16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’237.26 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 5’123.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 4’953.17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 4’124.08 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10.09 Prozent. Bei 5’264.85 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. 4’682.11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Incyte (+ 8.56 Prozent auf 57.60 USD), Moderna (+ 7.13 Prozent auf 125.67 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 5.41 Prozent auf 18.12 USD), CarMax (+ 4.45 Prozent auf 74.90 USD) und American Airlines (+ 3.68 Prozent auf 14.93 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil SVB Financial Group (-19.35 Prozent auf 0.05 USD), First Republic Bank (-6.25 Prozent auf 0.03 USD), Lumen Technologies (-4.58 Prozent auf 1.25 USD), Mettler-Toledo International (-3.22 Prozent auf 1’461.64 USD) und HCA (-2.90 Prozent auf 317.18 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 21’368’971 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.862 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 375.00 Prozent an der Spitze im Index.

