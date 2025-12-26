Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Bewegung 26.12.2025 20:03:40

Minuszeichen in New York: S&P 500 verliert

Kaum bewegt zeigt sich der S&P 500 aktuell.

Am Freitag verliert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.02 Prozent auf 6’930.89 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 55.021 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.043 Prozent fester bei 6’935.02 Punkten in den Handel, nach 6’932.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6’921.60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’945.77 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.957 Prozent aufwärts. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 6’812.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’643.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, betrug der S&P 500-Kurs 6’037.59 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 18.10 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’945.77 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Target (+ 2.25 Prozent auf 98.70 USD), Freeport-McMoRan (+ 2.21 Prozent auf 53.07 USD), NVIDIA (+ 1.70 Prozent auf 191.81 USD), Take Two (+ 1.55 Prozent auf 255.50 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 1.34 Prozent auf 11.37 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Moderna (-4.21 Prozent auf 31.37 USD), Royal Caribbean Cruises (-3.25 Prozent auf 284.57 USD), Brown-Forman B (-2.86 Prozent auf 26.12 USD), Norwegian Cruise Line (-2.55 Prozent auf 22.58 USD) und Altria (-2.40 Prozent auf 57.57 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 17’769’754 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1’200.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

