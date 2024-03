Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge

Am Freitag gab der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0.65 Prozent auf 5’117.09 Punkte nach. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 43.250 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.948 Prozent auf 5’101.67 Punkte an der Kurstafel, nach 5’150.48 Punkten am Vortag.

Bei 5’136.86 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’104.35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0.100 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’029.73 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 15.12.2023, einen Stand von 4’719.19 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 3’891.93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7.89 Prozent aufwärts. Bei 5’189.26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell First Republic Bank (+ 10.53 Prozent auf 0.04 USD), CoStar Group (+ 8.32 Prozent auf 95.18 USD), Hanesbrands (+ 6.77 Prozent auf 5.68 USD), Cummins (+ 4.27 Prozent auf 274.84 USD) und Nucor (+ 3.51 Prozent auf 188.48 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil SVB Financial Group (-54.55 Prozent auf 0.05 USD), Adobe (-13.67 Prozent auf 492.46 USD), Ulta Beauty (-5.21 Prozent auf 535.98 USD), ServiceNow (-4.56 Prozent auf 743.91 USD) und Hewlett Packard Enterprise (-4.56 Prozent auf 16.73 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Bristol-Myers Squibb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 59’824’044 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.834 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 315.79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch