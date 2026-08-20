CF Industries Holdings Aktie 2232904 / US1252691001
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20.08.2026 16:00:19
Minuszeichen in New York: S&P 500 schwächelt zum Start
Der S&P 500 gibt am Donnerstag nach seinem Vortagesanstieg nach.
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.33 Prozent leichter bei 7’682.75 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 61.372 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.336 Prozent auf 7’682.07 Punkte an der Kurstafel, nach 7’707.98 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7’679.11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’697.20 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.39 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’443.28 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’432.97 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Wert von 6’395.78 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12.02 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit CF Industries (+ 7.28 Prozent auf 127.69 USD), Coinbase (+ 7.07 Prozent auf 171.53 USD), Super Micro Computer (+ 4.51 Prozent auf 38.23 USD), Corteva (+ 3.58 Prozent auf 81.38 USD) und Diamondback Energy (+ 3.55 Prozent auf 215.95 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Advance Auto Parts (-20.52 Prozent auf 44.65 USD), Moderna (-18.38 Prozent auf 142.33 USD), Walmart (-8.64 Prozent auf 104.42 USD), Synchrony Financial (-3.84 Prozent auf 76.56 USD) und Home Depot (-3.61 Prozent auf 285.70 EUR) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Walmart-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 6’973’288 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.550 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12.71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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