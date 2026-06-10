Minuszeichen in New York: S&P 500 schliesst in der Verlustzone

Der S&P 500 sank im NYSE-Handel zum Handelsende um 1.62 Prozent auf 7’266.99 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 60.697 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.495 Prozent auf 7’350.08 Punkte an der Kurstafel, nach 7’386.65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’396.56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’265.93 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 2.33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 7’398.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, stand der S&P 500 noch bei 6’781.48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’038.81 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5.96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Caseys General Stores (+ 20.29 Prozent auf 915.60 USD), Devon Energy (+ 5.74 Prozent auf 46.60 USD), Cerebras Systems (+ 4.64 Prozent auf 237.33 USD), J M Smucker (+ 4.15 Prozent auf 117.05 USD) und Lumentum (+ 3.83 Prozent auf 853.26 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Super Micro Computer (-27.98 Prozent auf 29.27 USD), Generac (-8.38 Prozent auf 239.11 USD), Alaska Air Group (-7.64 Prozent auf 41.68 USD), Zebra Technologies (-7.43 Prozent auf 216.79 USD) und NRG Energy (-7.16 Prozent auf 120.65 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Super Micro Computer-Aktie aufweisen. 46’571’006 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.370 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12.30 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch