Minuszeichen in New York: S&P 500 sackt nachmittags ab

Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.12 Prozent leichter bei 4’353.20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 37.688 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.251 Prozent höher bei 4’369.18 Punkten, nach 4’358.24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 4’345.34 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’377.44 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 1.50 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 11.09.2023, den Wert von 4’487.46 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 4’439.26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 3’588.84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 13.83 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit First Republic Bank (+ 10.00 Prozent auf 0.06 USD), Amgen (+ 4.18 Prozent auf 282.60 USD), Eli Lilly and (+ 4.00 Prozent auf 602.47 USD), Catalent (+ 3.15 Prozent auf 45.50 USD) und Seagate Technology (+ 3.12 Prozent auf 68.66 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil DaVita HealthCare Partners (-18.68 Prozent auf 74.23 USD), Baxter International (-10.65 Prozent auf 33.35 USD), DexCom (-7.22 Prozent auf 79.06 USD), Zimmer Biomet (-6.69 Prozent auf 104.69 USD) und ResMed (-6.06 Prozent auf 141.30 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 7’279’298 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 2.637 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Western Union Company-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch