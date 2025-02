Minuszeichen in New York: S&P 500 sackt mittags ab

Um 17:59 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.88 Prozent leichter bei 6’089.85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 53.149 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.219 Prozent tiefer bei 6’130.70 Punkten, nach 6’144.15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6’084.59 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’134.50 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0.519 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Stand von 5’996.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’917.11 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.02.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’975.51 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 3.77 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’773.31 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Hasbro (+ 11.19 Prozent auf 67.98 USD), Baxter International (+ 7.98 Prozent auf 33.28 USD), LKQ (+ 4.80 Prozent auf 41.29 USD), J M Smucker (+ 3.47 Prozent auf 106.59 USD) und Molina Healthcare (+ 3.12 Prozent auf 295.74 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Palantir (-9.57 Prozent auf 101.34 USD), Royal Caribbean Cruises (-8.39 Prozent auf 241.87 USD), News B (-7.69 Prozent auf 32.27 USD), Carnival (-7.19 Prozent auf 24.22 USD) und Norwegian Cruise Line (-6.63 Prozent auf 25.21 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Palantir-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 34’327’734 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3.524 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch