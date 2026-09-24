Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich ging der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 7’704.13 Punkten aus dem Handel. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63.848 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.517 Prozent tiefer bei 7’666.19 Punkten, nach 7’706.03 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’719.01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7’662.57 Einheiten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.147 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’652.86 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der S&P 500 mit 7’358.22 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’637.97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12.33 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Everpure A (+ 11.15 Prozent auf 121.88 USD), Illumina (+ 7.25 Prozent auf 273.90 USD), Moderna (+ 6.98 Prozent auf 194.82 USD), Charles River Laboratories International (+ 6.17 Prozent auf 294.44 USD) und Perrigo Company (+ 6.07 Prozent auf 14.68 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil NortonLifeLock (-12.05 Prozent auf 23.07 USD), MGM Resorts International (-10.99 Prozent auf 33.69 USD), Akamai (-6.78 Prozent auf 110.41 USD), Rollins (-6.43 Prozent auf 30.40 USD) und Xylem (-5.50 Prozent auf 102.66 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 22’004’406 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4.845 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch