Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’943 0.0%  SPI 19’759 -0.1%  Dow 51’566 -0.5%  DAX 25’374 -0.1%  Euro 0.9459 0.3%  EStoxx50 6’301 0.0%  Gold 4’135 -3.6%  Bitcoin 69’766 -0.4%  Dollar 0.8315 0.3%  Öl 105.2 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Siemens Energy-Aktie schwächelt: Was Anleger vom Pre-Close-Call erwarten
Boeing-Aktie kräftig im Minus: Neue Software-Panne bei der 737 Max
SpaceX-Aktie leichter: Starship-Rakete peilt mehrfache Erdumrundung an
VW-Aktie unbeeindruckt: Milliardenpakt mit chinesischem Batteriepartner besiegelt
Suche...
Plus500 Depot

Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500-Kursverlauf 28.09.2026 20:03:27

Minuszeichen in New York: S&P 500 nachmittags in Rot

Minuszeichen in New York: S&P 500 nachmittags in Rot

Der S&P 500 gibt aktuell nach.

Intuitive Surgical
343.69 CHF 3.24%
Kaufen Verkaufen

Am Montag tendiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.55 Prozent tiefer bei 7’700.90 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 63.619 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.435 Prozent tiefer bei 7’709.72 Punkten in den Handel, nach 7’743.41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’724.15 Punkte, das Tagestief hingegen 7’666.60 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der S&P 500 7’711.76 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 7’354.02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’643.70 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.28 Prozent zu. Bei 7’816.70 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Gap (+ 5.55 Prozent auf 23.03 USD), Palo Alto Networks (+ 4.55 Prozent auf 391.79 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 4.17 Prozent auf 32.64 USD), Everpure A (+ 2.90 Prozent auf 129.65 USD) und Intuitive Surgical (+ 2.49 Prozent auf 415.25 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Bloom Energy (-8.31 Prozent auf 264.71 USD), Carvana (-8.01 Prozent auf 59.85 USD), DoorDash (-6.37 Prozent auf 181.05 USD), QUALCOMM (-6.11 Prozent auf 189.63 USD) und Intel (-6.01 Prozent auf 115.61 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 17’888’385 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.766 Bio. Euro heraus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 14.79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

18:20 Logo WHS BASF will Evonik: Beginnt jetzt der große Chemie-Umbau?
17:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
13:38 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.64 S6BWWU
Short 14’845.85 13.95 SXBVXU
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie verliert: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Apple-Aktie sinkt: Patent-Urteil fordert Milliarden-Dollar-Betrag
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
SpaceX-Aktie leichter: Starship-Rakete peilt mehrfache Erdumrundung an

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’698.95 -0.57%