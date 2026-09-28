Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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28.09.2026 20:03:27
Minuszeichen in New York: S&P 500 nachmittags in Rot
Der S&P 500 gibt aktuell nach.
Am Montag tendiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.55 Prozent tiefer bei 7’700.90 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 63.619 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.435 Prozent tiefer bei 7’709.72 Punkten in den Handel, nach 7’743.41 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’724.15 Punkte, das Tagestief hingegen 7’666.60 Zähler.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der S&P 500 7’711.76 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 7’354.02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’643.70 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.28 Prozent zu. Bei 7’816.70 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Gap (+ 5.55 Prozent auf 23.03 USD), Palo Alto Networks (+ 4.55 Prozent auf 391.79 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 4.17 Prozent auf 32.64 USD), Everpure A (+ 2.90 Prozent auf 129.65 USD) und Intuitive Surgical (+ 2.49 Prozent auf 415.25 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Bloom Energy (-8.31 Prozent auf 264.71 USD), Carvana (-8.01 Prozent auf 59.85 USD), DoorDash (-6.37 Prozent auf 181.05 USD), QUALCOMM (-6.11 Prozent auf 189.63 USD) und Intel (-6.01 Prozent auf 115.61 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 17’888’385 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.766 Bio. Euro heraus.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 14.79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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