Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.20 Prozent tiefer bei 4’550.43 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 38.269 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.162 Prozent leichter bei 4’551.96 Punkten, nach 4’559.34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’560.52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’546.32 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 27.10.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’117.37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 4’405.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.11.2022, den Wert von 4’026.12 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 18.99 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell SVB Financial Group (+ 100.00 Prozent auf 0.02 USD), Dominos Pizza (+ 4.52 Prozent auf 387.07 USD), International Paper (+ 3.61 Prozent auf 34.12 USD), Under Armour (+ 3.52 Prozent auf 7.95 USD) und Crown Castle (+ 3.45 Prozent auf 107.15 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Albemarle (-6.28 Prozent auf 120.78 USD), Advance Auto Parts (-3.90 Prozent auf 51.01 USD), Illumina (-3.75 Prozent auf 94.65 USD), Walgreens Boots Alliance (-3.55 Prozent auf 20.11 USD) und GE HealthCare Technologies (-3.49 Prozent auf 71.14 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13’280’677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 2.699 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Organon Company-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

