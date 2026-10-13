Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
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13.10.2026 22:33:30
Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Minus
Kaum bewegt zeigte sich der S&P 500 am Dienstag.
Schlussendlich schloss der S&P 500 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 7’805.45 Punkten ab. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 65.346 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.126 Prozent leichter bei 7’797.38 Punkten in den Handel, nach 7’807.24 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7’786.11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’814.15 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 7’656.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7’515.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’654.72 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13.81 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell CDW (+ 5.71 Prozent auf 151.97 USD), Valero Energy (+ 4.69 Prozent auf 456.46 USD), Charter A (+ 4.36 Prozent auf 106.95 USD), Oracle (+ 4.23 Prozent auf 143.20 USD) und Expand Energy (+ 4.01 Prozent auf 92.37 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Applied Materials (-6.69 Prozent auf 464.24 USD), Johnson Johnson (-5.73 Prozent auf 248.61 USD), Citigroup (-5.60 Prozent auf 124.53 USD), Flex (-5.42 Prozent auf 110.88 USD) und Dominos Pizza (-4.76 Prozent auf 296.10 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 25’317’767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.942 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 15.03 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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