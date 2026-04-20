First Republic Bank Aktie 12082173 / US33616C1009
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20.04.2026 20:03:42
Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt im Minus
Der S&P 500 gibt am Montagnachmittag nach.
Am Montag verbucht der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0.36 Prozent auf 7’100.31 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 57.441 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.155 Prozent schwächer bei 7’114.98 Punkten in den Montagshandel, nach 7’126.06 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 7’122.65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’084.41 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 20.03.2026, wurde der S&P 500 mit 6’506.48 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6’796.86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, betrug der S&P 500-Kurs 5’282.70 Punkte.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3.53 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’147.52 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Stanley Black Decker (+ 4.84 Prozent auf 74.79 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 4.77 Prozent auf 27.70 USD), Dow (+ 4.68 Prozent auf 37.27 USD), The Trade Desk A (+ 4.47 Prozent auf 23.48 USD) und Charter A (+ 4.37 Prozent auf 246.96 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil NRG Energy (-5.00 Prozent auf 159.35 USD), Intel (-4.69 Prozent auf 65.29 USD), Organon Company (-4.66 Prozent auf 9.31 USD), Norwegian Cruise Line (-4.14 Prozent auf 20.12 USD) und Alaska Air Group (-3.90 Prozent auf 43.63 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 14’003’767 Aktien gehandelt. Mit 4.167 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick
Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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