Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’114 -0.6%  SPI 19’918 -0.5%  Dow 52’305 0.0%  DAX 25’040 0.2%  Euro 0.9210 -0.2%  EStoxx50 6’283 -0.7%  Gold 4’031 0.6%  Bitcoin 48’619 2.7%  Dollar 0.8096 0.2%  Öl 71.2 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Rheinmetall345850SpaceX156888148Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX per ETF ins Depot: Warum die Aktie mehr Volatilität als Bitcoin mitbringen könnte
Trotz KI-Coup: SpaceX-Aktie gerät kräftig unter Druck
ServiceNow-Aktie im Aufwind: Diese Faktoren treiben die Erholung an
Nach dem SpaceX-Hype: Lime startet an der US-Börse - Erstkurs über Ausgabepreis
Nike-Aktie wechselt ins Plus: Unternehmen sieht Verbraucher weltweit unter Druck
Suche...

Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500-Kursverlauf 01.07.2026 22:33:48

Minuszeichen in New York: S&P 500 letztendlich leichter

Minuszeichen in New York: S&P 500 letztendlich leichter

Der S&P 500 sank am dritten Tag der Woche.

Robinhood
85.54 CHF 2.96%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 fiel im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.22 Prozent auf 7’483.23 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.668 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.337 Prozent auf 7’474.05 Punkte an der Kurstafel, nach 7’499.36 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’521.81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’449.63 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 1.24 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 01.06.2026, den Stand von 7’599.96 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 6’575.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’198.01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9.11 Prozent aufwärts. Bei 7’620.90 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell AppLovin (+ 9.58 Prozent auf 564.61 USD), Coinbase (+ 8.93 Prozent auf 159.24 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 8.81 Prozent auf 612.91 USD), General Mills (+ 8.53 Prozent auf 37.77 USD) und Robinhood (+ 8.35 Prozent auf 108.65 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Corning (-13.62 Prozent auf 220.63 USD), KLA (-11.77 Prozent auf 266.19 USD), Teradyne (-11.68 Prozent auf 427.34 USD), Sandisk (-10.62 Prozent auf 2’032.22 USD) und Micron Technology (-10.57 Prozent auf 1’032.28 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 41’293’983 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.138 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.93 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo

Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Robinhood

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten