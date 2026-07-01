Minuszeichen in New York: S&P 500 letztendlich leichter

Der S&P 500 fiel im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.22 Prozent auf 7’483.23 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.668 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.337 Prozent auf 7’474.05 Punkte an der Kurstafel, nach 7’499.36 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’521.81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’449.63 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 1.24 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 01.06.2026, den Stand von 7’599.96 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 6’575.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’198.01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9.11 Prozent aufwärts. Bei 7’620.90 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell AppLovin (+ 9.58 Prozent auf 564.61 USD), Coinbase (+ 8.93 Prozent auf 159.24 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 8.81 Prozent auf 612.91 USD), General Mills (+ 8.53 Prozent auf 37.77 USD) und Robinhood (+ 8.35 Prozent auf 108.65 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Corning (-13.62 Prozent auf 220.63 USD), KLA (-11.77 Prozent auf 266.19 USD), Teradyne (-11.68 Prozent auf 427.34 USD), Sandisk (-10.62 Prozent auf 2’032.22 USD) und Micron Technology (-10.57 Prozent auf 1’032.28 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 41’293’983 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.138 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.93 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch