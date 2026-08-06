Minuszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der S&P 500 ging nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 7’709.96 Punkten aus dem Handel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62.816 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.051 Prozent fester bei 7’727.47 Punkten, nach 7’723.55 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’698.15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7’742.85 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 2.73 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’537.43 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’365.12 Punkten gehandelt. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 06.08.2025, einen Wert von 6’345.06 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12.42 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’793.68 Punkten. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Motorola Solutions (+ 8.20 Prozent auf 474.07 USD), Parker Hannifin (+ 7.31 Prozent auf 1’069.80 USD), Leidos (+ 6.63 Prozent auf 135.26 USD), Fox (+ 6.07 Prozent auf 55.37 USD) und PTC (+ 5.90 Prozent auf 147.66 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Honeywell Aerospace (-23.16 Prozent auf 156.47 USD), AppLovin (-19.66 Prozent auf 335.67 USD), Datadog A (-19.03 Prozent auf 229.29 USD), Western Digital (-13.03 Prozent auf 451.52 USD) und Viatris (-7.71 Prozent auf 16.29 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 29’002’713 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.442 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 12.61 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch