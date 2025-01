Minuszeichen in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende

Am Dienstag ging es im S&P 500 via NYSE letztendlich um 1.11 Prozent auf 5’909.03 Punkte abwärts. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 51.983 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.376 Prozent auf 5’997.86 Punkte an der Kurstafel, nach 5’975.38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 6’000.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’890.68 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 6’090.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’695.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der S&P 500 4’697.24 Punkte auf.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 11.65 Prozent auf 47.53 USD), HCA (+ 3.80 Prozent auf 308.21 USD), Enphase Energy (+ 2.98 Prozent auf 73.51 USD), FMC (+ 2.94 Prozent auf 51.13 USD) und Leggett Platt (+ 2.93 Prozent auf 9.83 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Palantir (-7.81 Prozent auf 69.99 USD), NVIDIA (-6.22 Prozent auf 140.14 USD), Super Micro Computer (-5.68 Prozent auf 34.38 USD), Lumen Technologies (-4.64 Prozent auf 5.55 USD) und Tesla (-4.06 Prozent auf 394.36 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 82’279’152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.559 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

