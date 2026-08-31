Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt Handel im Minus

Um 15:57 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.38 Prozent schwächer bei 7’682.39 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62.056 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.255 Prozent auf 7’692.11 Punkte an der Kurstafel, nach 7’711.76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’697.52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7’673.34 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag Juli, dem 31.07.2026, den Stand von 7’489.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 7’580.06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 6’460.26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.01 Prozent nach oben. Bei 7’816.70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell CF Industries (+ 4.83 Prozent auf 131.87 USD), Schlumberger (+ 3.73 Prozent auf 59.47 USD), Halliburton (+ 3.57 Prozent auf 37.47 USD), Ulta Beauty (+ 3.35 Prozent auf 534.85 USD) und Lyondellbasell Industries (+ 3.27 Prozent auf 65.75 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Edison International (-19.74 Prozent auf 56.32 USD), Take Two (-6.86 Prozent auf 219.24 USD), Howmet Aerospace (-6.45 Prozent auf 247.78 USD), Aon (-5.13 Prozent auf 337.16 USD) und Sempra (-4.72 Prozent auf 80.33 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 3’472’344 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.525 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12.67 Prozent.

Redaktion finanzen.ch