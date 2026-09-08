Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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08.09.2026 22:33:49
Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Verlustzone
Der S&P 500 zeigte sich zum Handelsende in Rot.
Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.58 Prozent tiefer bei 7’673.52 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.851 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.141 Prozent tiefer bei 7’707.73 Punkten, nach 7’718.60 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’717.81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’666.99 Zählern.
S&P 500-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7’757.64 Punkten berechnet. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 7’405.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’495.15 Punkte.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.88 Prozent nach oben. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Lumentum (+ 11.04 Prozent auf 978.54 USD), Intel (+ 9.05 Prozent auf 104.47 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7.75 Prozent auf 56.03 USD), Corning (+ 7.56 Prozent auf 165.96 USD) und Coherent (+ 7.10 Prozent auf 301.88 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Howmet Aerospace (-10.70 Prozent auf 231.53 USD), Amgen (-10.08 Prozent auf 393.17 USD), Stryker (-8.81 Prozent auf 276.43 USD), Robert Half (-7.91 Prozent auf 39.21 USD) und Expedia (-7.88 Prozent auf 274.55 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 30’884’947 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.776 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 12.75 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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